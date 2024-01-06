كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. بالخطوات

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أو المُصابين بشلل الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

- يقوم الشخص بالدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من هنا.

- الضغط على الخانة الخاصة بـ استعلام طلبات.

- اختيار استعلام طلبات.

- إدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

- النقر على خانة بحث.

- تظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الفئات المسموح لها استخدام كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن عددا من الفئات المُستحقة، التي يمكن لها استخدام كارت الخدمات المتكاملة، وجاءت كالتالي:

1- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

2- صغر أو كبر حجم الرأس.

3- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

4- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

5- الإعاقات السمعية.

6- فقد السمع التام.

7- مريض الهيموفيليا، وطيف التوحد، والشلل الدماغي.