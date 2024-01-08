تراجع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الاثنين 8-1-2024

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2024 لتتوالى التراجعات في في السوق المحلي والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، منخفضا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث وصل سعره إلى 3290 جنيهًا بدلا من 3300 جنيه.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3760 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2820 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و320 جنيهًا.