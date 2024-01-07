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أسعار الذهب الآن.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

وليد عبد السلام
04:58 م | الأحد 07 يناير 2024
الذهب

الذهب

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب في مصر بالأسبوع الأول من 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم 3310 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

وترصد الوطن، أسعار الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الأحد 7-1-2024 في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في منتصف تعاملات اليوم 3310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2837 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2207 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل جرام الذهب عيار 112 في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات 1891 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 26 ألفا و480 جنيهًا.

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بقلم وليد عبد السلام