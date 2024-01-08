انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2024 مع بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2024، انخفاضا بمحال الصاغة، إذ سجل عيار 21 في الأسواق، 3300 جنيه، حسبما أعلنت عنه بورصة الذهب بالغرفة التجارية، وفي آخر تحديث لأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أهم وأبرز الأعيرة التي يتابعها المواطنون بشكل دائم ودوري.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، 3771 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في بداية التعاملات 3300 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 2829 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2200 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في بدايات التعاملات الصباحية، 26 ألفا 400 جنيه للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.