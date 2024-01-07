هل نشتري الشهادات البنكية الجديدة أم الذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن استثمار الأفراد في أي أصل من الأصول سواء الشهادات البنكية أو الذهب، يتوقف على أهداف الشخص من هذا الاستثمار، ومدى قدرته على تحمل المخاطر التي يستطيع أن يتقبلها.

الاستثمار في الشهادات والذهب

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على تساؤل هل الاستثمار في الشهادات البنكية الجديدة أفضل، أم الاستثمار في الذهب؟ ويجيب على هذا التساؤل الخبير الاقتصادي، محمد أنيس.

حركة الذهب في السوق المصرية

ويقول الخبير الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فيما يخص الذهب، فإن حركة الذهب في السوق المصرية، مرتبطة بحركة الذهب العالمي وسعر الصرف، وهنا يكون قرار الاستثمار في الذهب متوقف على مدى إمكانية الفرد وهل يمكنه تحمل مخاطر الاستثمار في الذهب.

الشهادات البنكية صفر مخاطرة

وتابع أنيس، أنه أما فيما يخص الشهادات البنكية فهي صفر مخاطرة، وهو ما يعني أن الفرد لن يخسر من شراء الشهادات، وذلك لأنه بنهاية مدة الشهادة يحصل المواطن على العائد على الشهادة وهو 27% بالإضافة إلى أصل الشهادة.

الاستثمار في المنتجات البنكية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المستثمر الذي يفضل الاستثمار في المنتجات البنكية، لا يتقبل المخاطرة، وهو ما يدفعه إلى الشهادات البنكية.