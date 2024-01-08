تفاصيل تكلفة تجديد رخصة السيارة.. تبدأ بـ225 جنيها

يهتم عدد كبير من قائدي المركبات بمعرفة تكلفة تجديد رخصة السيارة، وفقًا للسعة اللترية الخاصة بكل سيارة على حدة، ووفقا لقانون المرور الجديد، فضلا عن معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية.

تكلفة تجديد رخصة السيارة

تختلف قيمة مصاريف تكلفة تجديد رخصة السيارة، وفق قيمة رسوم الضريبة السنوية على السيارة والسعة اللترية لها، وترصد السطور التالية تكلفة تجديد رخصة السيارة، وفقا للموقع الرسمي لـ إدارة المرور.

- 750 جنيها في السنة لتكلفة تجديد رخصة سيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.

- 3000 جنيه في السنة الواحدة، تكلفة تجديد رخصة سيارة سعتها اللترية من 1630 سي سي، وحتى 2030 سي سي.

- 2.5% من قيمة السيارة، تكلفة تجديد رخصة سيارة سعتها اللترية أعلى من 2030 سي سي.

- 225 جنيها في السنة تكلفة تجديد رخصة سيارة سعتها اللترية أكثر من 1030 سي سي وحتى 1330 سي سي.

- 350 جنيهًا في السنة تكلفة تجديد رخصة سيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي وحتى 1630 سي سي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية

- إثبات السن والشخصية ومحل الاقامة.

- الموقف من التجنيد.

- 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- لغير المتعلمين شهادة محو أمية.

- عضوية إحدى النقابات العمالية.