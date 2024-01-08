«أورمان الغربية» توزع لحوما على 500 أسرة من الأولى بالرعاية في الكنائس

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان في تنظيم احتفالات لتوزيع 1000 كيلو لحوم مجانأ بمطرانية العذراء مريم بالمحلة الكبرى، وكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا، وكنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط مركز زفتى، وكنيسة العذراء مريم بقرية كفر سليمان مركز السنطة، وذلك في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

إدخال البهجة والسرور

جاء ذلك لإدخال روح البهجة على 500 أسرة ضمن الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وحضر الاحتفالات كلا من القمص يوسف ناشد، راعى كنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط مركز زفتى، والقمص ميخائيل صبحى، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا، والأنبا إغناطيوس، راعى مطرانية العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

وقال أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة، وتم توزيع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية.