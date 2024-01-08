جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في محافظة الغربية

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، حيث اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ترم أول محافظة الغربية، فيما أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات واستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير مناخ مناسب لأدائها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الغربية

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الأول، بداية اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الغربية، من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، مرورا بالتنسيق مع الجهات المعنية وختاماً بتجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات والاستعدادات.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الغربية

وشدد «حسن» على وجود تعليمات إلى كافة مديري الإدارات التعليمية الـ 10 وموجهي العموم ورؤساء لجان الامتحانات بتطبيق كل القرارات الصادرة بشأن الامتحانات، والتصدي لكل محاولات الغش ومنع دخول الهاتف المحمول تماما داخل اللجان.

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الغربية، التالي:

- الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء ، التربية الدينية.

- الأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين 22 يناير، مادتي الهندسة ، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.