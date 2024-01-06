«مياه سوهاج» تستعد لمواجهة السدة الشتوية بتشغيل المحطات الارتوازية

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل، خلال فترة السدة الشتوية، والتي تبدأ من 9 يناير الجاري وحتى 7 فبراير، بمراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنّ محطات المياه الارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، مشيرا إلى أنه تنفّذ سيناريوهات لغلق المحطات المتأثرة، وتشغيل المحطات البديلة، كما أُجريت دراسات هيدروليكية للقرى المتأثرة بالسدة الشتوية.

القرى المتأثرة بالسدة الشتوية في سوهاج

وأوضح المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أنّ بعض المراكز والقرى في سوهاج تتأثر بانخفاض منسوب المياه في الترع، منها قرى إدفا وأولاد نصير، ونجع النجار، وبلصفورة، والصلعا، وونينة الشرقية والغربية، والمحامدة القبلية، والكوامل، وتكون المياه ضعيفة في الأدوار العليا.

الخط الساخن لمياه سوهاج

وأكد أنّ الشركة خصصت خطا ساخنا وهو 125 في حالة وجود شكوى، مشيرا إلى أنه يعمل على مدار 24 ساعة، أو التواصل من خلال أي تليفون أرضي أو محمول على الرقم 01207125125.