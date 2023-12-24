«الري» تعلن مواعيد إغلاق الترع خلال فترة السدة الشتوية.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة الموارد المائية والري تنفيذ سياسة السدة الشتوية والتي تنخفض فيها الاحتياجات المائية للمحاصيل الشتوية خلال شهري سبتمبر ويناير.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إغلاق جميع الترع بكافة أنحاء الجمهورية خلال فترة «السدة الشتوية» للسنة المائية 2023-2024، وذلك بالتناوب لمدة 15 يوما، فيما عدا الترع المترتب عليها احتياجات مياه شرب أو الصناعة أو أي الأغراض الأخرى التي تستلزم التصريح بصرف المقننات المائية الضرورية جدا فقط، ويحدد ذلك بقرار من المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة.

موعد إغلاق الترع في مناطق جنوب الصعيد

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بمنطقة مصر العليا في جنوب صعيد مصر، يتم إغلاق الترع بداية من غروب يوم 13 يناير إلى 3 فبراير، وبالنسبة لمنطقة مصر الوسطى يتم إغلاق الترع من غروب يوم 5 حتى غروب يوم 20 يناير، فيما عدا محافظة الفيوم يتم إغلاق الترع من غروب يوم 5 حتى غروب يوم 26 يناير، وكذا ترعة إيراد الدلجاوي والساحلية وترعة أبو جبل التابعة لإدارة ري شرق المنيا.

موعد إغلاق الترع في مناطق وسط وشرق الدلتا

وفيما يتعلق بالأراضي القديمة بالدلتا يتم إغلاق الترع في وسط وشرق الدلتا من غروب يوم 15 حتى غروب يوم 20 يناير، وفي مناطق غرب الدلتا يتم إغلاق الترع من يوم 21 ديسمبر حتى غروب يوم 4 يناير فيما عدا ترعة النصر تغلق من غروب يوم 5 حتى غروب يوم 12 يناير، وكذا ترعة البستان تغلق من يوم 12 حتى 17 يناير.

وأكدت الوزارة على جميع الأجهزة المعنية والشركات والمقاولين مراعاة ما سبق واتخاذ الإجراءات والوسائل والأساليب اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير والإنشاءات.