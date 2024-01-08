جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بمحافظة الشرقية، الذي ينص على انطلاق الاختبارات في 20 يناير الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بالشرقية:

أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بالشرقية، مشيرًا إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، خلال اجتماع جرى انعقاده مسبقًا، لافتا إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ترم أول، يمتد لمدة 6 أيام متتالية بدءًا من السبت حتى الخميس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تيرم أول بالشرقية:

وتنعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بالشرقية، في كافة الإدارات التعليمية في المحافظة، ويكون الجدول كالتالي:

السبت 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء، ومدة الإجابة ساعتان ونصف، وتبدأ من الساعة 9: 11.30 صباحًا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

ألأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير: العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

أما جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي رياضي 2024 في الشرقية ترم أول فجاء كالتالي:

السبت 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9: 11.30 صباحًا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير، الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحًا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير: العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحًا.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول:

وكان قد انعقد اجتماع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمناقشة الاستعدادات لجاهزية امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024 للترم الأول، وتقرر انطلاقها في 20 يناير الجاري، وفق محمد رمضان وكيل المديرية.