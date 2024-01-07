جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جنوب سيناء

قال محمد حامد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 سوف تطبق بنظام البوكليت هذا العام وتنطلق 21 يناير الجاري وتستمر حتى 25 من نفس الشهر وسوف تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9:00 صباحا.

وأكد وكيل الوزارة لـ«الوطن» أنه تم إجراء تجربة على طلاب الصف الثالث الإعدادي بهدف تعويد الطلاب على الامتحانات بنظام البوكليت وأثبتت التجربة نجاحها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

كما أشار إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 جاءت كالآتي:

الأحد 21 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

وامتحان مادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة الامتحان ساعتان

وامتحان مادة الجبر والإحصاء ومدة الامتحان ساعتان

الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة الهندسة ومدة الامتحان ساعتان

وامتحان مادة التربية الفنية ومدة الامتحان ساعتان

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ومدة الامتحان ساعتان

الخميس 25 يناير: امتحان مادة العلوم ومدة الامتحان ساعتان

وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدة الامتحان ساعة

التعليمات الموجهة للقائمين على العملية الامتحانية بالمحافظة

وأكد وكيل الوزارة، مراعاة اتباع التعليمات الموجهة من المديرية للقائمين على العملية الامتحانية وهي كالآتي:

- تخصيص الـ20 دقيقة الأخيره للإملاء في مادة اللغة العربية.

- يعقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة بمعرفة المدرسة قبل الامتحان النظري بأسبوع وترسل النتيجة إلى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة الفندقية بطور سيناء على أن يتم مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين.

- يتم تقويم الأنشطه التربوية عمليا قبل الامتحان بأسبوع ويرسل إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يعفى طلبة المنازل من الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعملي في مادة العلوم.