مجلس الدولة يعلن تطبيق نظام التقاضي بالمحاكم الإدارية إلكترونيا

أعلن المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس المجلس، الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية.

تحقيق النزاهة والشفافية

وأكد إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، والذي يُعد نقلة في إجراءات التقاضي، بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، تحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً إلى العدالة الناجزة.

سرعة الفصل في القضايا

وأكد رئيس مجلس الدولة أنّ التحول الرقمي ضروري للهيئات القضائية، لسرعة الفصل في القضايا، وكذا توفير الوقت والجهد والمال، وذلك في إطار تحقيق العدالة الرقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية؛ لرفع كفاءة نظام العمل القضائي وتبسيط الإجراءات على أطراف النزاع.