القضاء الإداري يقرر عدم قبول دعوى وقف عمومية المجلس الإنجيلي

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة منذ قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 لإجراء انتخابات رئاسة المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس أندريا زكي إسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلي العام، من القائمة النهائية للمرشحين.