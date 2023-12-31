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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

القضاء الإداري يقرر عدم قبول دعوى وقف عمومية المجلس الإنجيلي

كتب:

محمد عيسى
07:51 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة منذ قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 لإجراء انتخابات رئاسة المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس أندريا زكي إسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلي العام، من القائمة النهائية للمرشحين.

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