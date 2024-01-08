أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في محافظة الوادي الجديد، والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 16 يناير الجاري، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الوادي الجديد، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد

ويتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024 محافظة الوادي الجديد الأيام التالية:

الثلاثاء 16 يناير.. امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، وزمن الإجابة ساعتين ونصف منها 20 دقيقة للإملاء ، ومادة التربية الدينية ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير.. امتحان مادة الجبر، وزمن الإجابة ساعتان.

الخميس 18 يناير.. امتحان مادة لغة انجليزية، وزمن الإجابة ساعتان.

الأحد 21 يناير.. امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، زمن الإجابة ساعتان، وامتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة، زمن الاجابة ساعة.

الاثنين 22 يناير.. امتحان مادة هندسة، وزمن الإجابة ساعتان، وامتحان مادة التربية الفنية، وزمن الإجابة ساعتان.

الثلاثاء 23 يناير.. امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتان.