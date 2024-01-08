تحرير 256 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات تموينية على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين بالمراكز والمدن، ما أسفر عن تحرير 256 محضرا بالمخالفات في 14 مركزا ومدينة وحي بنطاق المحافظة، وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة للتحقيق.

المرور على 175 مخبزا للتأكد من انتظام العمل

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، إن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا والمنصورة وجمصة وطلخا وشربين وتمي الأمديد ودكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وميت سلسيل ونبروه والمنزلة والسنبلاوين ومحلة دمنة، حيث تم المرور على 175 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي عن الإنتاج والتأكد من الالتزام، والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وتم تحرير 256 محضر متنوعا.

توفير احتياجات المواطنين من السلع

وأكد محافظ الدقهلية، التحفظ على 25 شيكارة يوريا و210 لتر سولار و45 اسطوانة غازمنزلي و500 كيلو جبنه و200 كيلو ملح خشن و15 جردل عصير و4 طن سكر حر و1 طن ذرة صفراء ونصف طن دقيق بلدي 72٪ و20 شيكارة نخالة و20 كيلو لحوم بلدي ومفروم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.