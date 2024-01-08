ما هي مدة صلاحية الذهب؟.. خبير يوضح متى يفقد المعدن الأصفر صلاحيته

الذهب من أكثر المعادن الثمينة التي تحتفظ بمكانتها عبر مرور الوقت، ويظهر ذلك بشكل كبير في استخدام بالعديد من القطع الأثرية، كما يستخدم في العديد من الصناعات سواء الزينة أو الصناعات الدوائية والتجميلية، والاستثمار فيه كاحتياطي نقدي يعزز الاستقرار الاقتصادي، ورغم ذلك ظهر خلال الفترة الحالية كثير من الأحاديث عن صلاحية الذهب.

مميزات فريدة يتصف بها الذهب

وقال الدكتور حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إنّ الذهب يتسم بميزات فريدة، خاصة فيما يخص صلاحية الذهب، فهو مضاد للتآكل ولا يفقد لمعانه مع مرور الوقت ولا قيمته، ما يجعله استثمارا آمنا ومستداما.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الذهب ليس له أي مدة صلاحية كمعدن حقيقي، لافتا إلى أنّ المصطلح انتشر خلال الفترة الأخيرة عقب إعلان وزارة التموين كشف كمية من الذهب المغشوش من خلال إضافة العديد من المعادن الأخرى عليه مثل النحاس، ما يقلل قيمة وكمية الذهب.

«صلاحية الذهب» مصطلح غير دقيق

وأشار إلى أنّ مصطلح صلاحية الذهب غير دقيق وغير حقيقي، فالذهب في الأساس معدن يتم استخدامه بشكل كبير في الاستثمار على مدار الأعوام، موضحا أنّ الغش الذي يحدث في الذهب لا يتواجد في السبائك والمشغولات التابعة للشركات الكبرى، لكنه يكون من أماكن غير مضمونة أو التي يتم تداولها من أماكن غير موثوقة، خاصة السبائك البلدي غير المدموغة، وهو الشيء الذي يفقد الذهب صلاحيته.

وأكد أنّ الذهب يمتلك صفات استثنائية تمنحه صلاحية فائقة، يظل حافظًا على قيمته على مر الزمن، وهو رمز للتراث والتقاليد وفرص الاستثمار المستدامة.