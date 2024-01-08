أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم.. تبدأ من 3770 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين، في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، لتتراوح أسعار السبائك الذهب ما بين 3770 إلى 1.8 مليون جنيه، حسب وزن السبيكة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

يبلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام في محلات الصاغة المصرية 3.770 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام في محلات الصاغة المصرية 9.425 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في محلات الصاغة المصرية 18.850 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

وبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة المصرية 37.700 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا

وسجل سعر سبيكة الذهب 20 جرام في محلات الصاغة المصرية 75.400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا

فيما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا في محلات الصاغة المصرية 188.5 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرامات

وبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام في محلات الصاغة المصرية 377 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب 500 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب 500 جرام في محلات الصاغة المصرية 1.8 مليون جنيه.