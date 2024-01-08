سعر الذهب اليوم في محال الصاغة.. انخفاض يصل لـ80 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم بجميع الأعيرة، إذ انخفض عيار 21 اليوم الاثنين 8-1-2024 في بداية التعاملات الصباحية في مختلف محلات الصاغة، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية.

سعر الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الاثنين 8-1-2024 بمختلف الأعيرة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب لعيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 3290 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة 3760 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك نظرا لأنه يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الاثنين في منتصف التعاملات 2820 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات فسجل 26 ألفا و320 جنيها مقارنة بـ26 ألف و400 جنيه بانخفاض 80 جنيها، وهذا السعر قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.