لمن يذهب معاش المتوفي غير المتزوج؟.. «التأمينات» توضح

حدد قانون التأمينات الاجتماعية المستحقين للمعاش للموظف المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وغالبًا ما يكون الزوجة أو الأبناء المستحقون للمعاش إذا كان المؤمن عليه متزوجًا ويعول أبناء، أما إذا كان المؤمن عليه غير متزوج، فيختلف المستحقون للمعاش من أفراد أسرته.

من يستحق المعاش حال وفاة المؤمن عليه دون زوجة وأولاد

وأوضحت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات أنه في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه ليس لديه أولاد أو زوجة، فإن قانون التأمينات يحدد هنا الأفراد المستحقون للمعاش، وهم في هذه الحالة الوالدين وأشقاء المتوفي، ولكن بنسب مختلفة من قيمة المعاش.

نسبة استحقاق الوالدين والأشقاء من المعاش

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الأبوين في هذه الحالة يحصلان على نصف المعاش الخاص بالشخص المتوفي المؤمن عليه، وإذا كان لديه أشقاء يحصلون على ربع المعاش فقط، وذلك في حالة عدم وجود أولاد أو زوجة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يحصل الأبوين على جزء من معاش الشخص المتوفي في حالة وجود أولاد له، ولكن الأشقاء في هذه الحالة لا يمكنهم الدخول في المعاش، لأن الأبناء تحجب الأشقاء.