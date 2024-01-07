إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالدقهلية

قاد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية وإزالة المخالفات على الفور فور حدوثها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان: نكثف في شن الحملات المكبرة على التعديات على الأراضي الزراعية المخالفة وفي حال ورود بلاغ بوجود مخالفة بعد التحريات في حال ثبوت المخالفة نقوم بإزالتها على الفور في المهد ومصادرة كافة مواد البناء ومحاسبة المخالفين جميعهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وإعادة زراعة الأراض بعد تبويرها على حساب المواطن المخالف.

وتابع: أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد تم إزالة حوائط بالطوب الأحمر مخالفة في حوض الزعفران، وإزالة أعمدة خرسانية متعدية على الأرض الزراعية في قرية برق العز، وإزالة حالتين بناء مخالف في قرية البقلية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الاستمرار في حملات التصدي لكافة التعديات

وشدد رئيس مركز المنصورة على الاستمرار في حملات التصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبمشاركة مديرية الزراعة والأمن بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحفاظ على المساحات الخضراء.