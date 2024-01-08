نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين لاختبارات كشف الكذب بأجهزة مطورة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إخضاع المسؤولين لجهاز كشف الكذب أجهزة مطورة، ردود فعل متباينة، حيث اعتزم اقتراح قانون من أجل إجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء المشاركين في اجتماعات الأمن القومي، وذلك بعد تسريب العديد من المداولات الحكومية إلى الصحافة ووسائل الإعلام، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء: «نعاني من وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو»، مشيرا إلى أنه وجه القانون يقضي بإخضاع كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، والرتب السياسية والمهنية، لاختبار أجهزة كشف الكذب، وفقا صحيفة «تلغراف» البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية.

ما هي أجهزة كشف الكذب؟

وتعد أجهزة كشف الكذب معقدة تستخدمها بعض الأجهزة الأمنية خلال الاستجوابات الخطيرة، وغيرها من الاستخدمات التي من شأنها كشف حقيقة كلام الشخص الخاضع لها.

جدير بالذكر، أن حكومة نتنياهو فوجئت بتغطية صحفية واسعة النطاق، لكيفية انتهاء اجتماع جرى عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إذ بثت وسائل إعلام إسرائيلية أجزاء من الجلسة، رغم أن من المفترض أن تكون جلسة مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.