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ضبط 4 متهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

كتب:

 محمد بركات
01:32 م | الإثنين 08 يناير 2024
ضبط _ صورة تعبيرية

ضبط _ صورة تعبيرية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون، لا سيما تجار العملة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «أجنبية- محلية».

كما جرى ضبط سائقَين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «أجنبية – محلية».

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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بقلم  محمد بركات