الحكومة تعلن إنشاء 54 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنويا لمحدودي الدخل حتى 2030

كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في استمرار بناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل حتى عام 2030.

وحدات الإسكان الاجتماعي

وأشارت الوثيقة إلى اتجاه الحكومة المصرية، لإنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي بواقع «54 ألف وحدة سنويًا»، مع إنشاء 58 ألف وحدة سنويًا ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» لدعم محدودي الدخل.

خطط الحكومة لتحويل مصر لدولة متقدمة عمرانيا

ونوهت الوثيقة بالتكلفة التقديرية التي وضعتها الحكومة المصرية للتمكن من تنفيذ استراتيجية التعامل مع العوامل التي تُسبب ظاهرة المناطق غير المخططة بقيمة 318 مليار جنيه، موضحة أنّ الدولة المصرية تسعى للانتقال من كونها من الدول النامية لأن تكون دولة متقدمة عمرانيًا وذلك من خلال القيام التالي:

- تنفيذ المخطط الاستراتيجي الخاص بالتنمية العمرانية.

- إنشاء 30 مدينة جديدة يمكن أن تستوعب من 15 لـ20 مليون نسمة من مدن الجيل الرابع.

- مضاعة نسبة زيادة العمران المصري من نسبة 7% إلى 14% حتي تستوعب عدد كبير من المواطنين.