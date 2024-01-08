مزادات علنية لبيع 14 ألف قنطار قطن في 3 محافظات غدا.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، عقد 3 مزادات علنية لبيع القطن المصري، غدا الثلاثاء، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، حيث ستُطرح كميات كبيرة منه للمزايدة العلنية.

طرح 14 ألف قنطار قطن في مزادات علنية غدا

وأوضح رئيس قسم تربية القطن لـ«الوطن»، أنه من خلال المزادات التي ستُعقد غداً الثلاثاء سيُطرح نحو 14 ألف قنطار قطن من أنواع صنف جيزة 94، و96، و97، وهي من الأصناف للقطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، والتي تعد من أفضل الأصناف المنزرعة في مصر.

مزادات متتالية على مدار 3 أشهر

وأشار إلي أن المزادات العلنية لبيع وتداول قنطار القطن المصري سوف تمتد لنحو ثلاثة أشهر من العام الجاري 2024، وذلك حتي يتم فيه بيع كميات كبيرة من القطن والتي تم إنتاجها من خلال المساحة المنزرعة في العام المنقضي، والتي بلغت 255 ألف فدان في محافظات الوجهين البحري والقبلي.