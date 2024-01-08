«العمل»: بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لدورات مجانية في «المالتي ميديا»

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على دورات تدريبية مجانية في مجالات المالتى ميديا Multi Media، والتى تضم «الفوتوشوب، المونتاج، الأنيميشن، التصوير، الرسوم المتحركة، التسوق الإلكتروني»، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع الذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.

وأوضحت المديرية أن هذه الدورة جاءت ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومركز أركان، بهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري، لتفعيل آدائها في خدمة ودعم الشباب من خلال التنسيق مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج تدريبية مجانية، وفرص عمل لائقة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة في ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ لوزارة العمل، أن تلك الدورات التدريبية تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في عمليات التدريب لتأهيل الشباب من الجنسين وكذلك ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تدريب 3 دفعات ضمت 191 متدربا على المهن المشار إليها بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على تلك الدورات التسجيل من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، لافتا إلى أنه سوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية، كما يلزم الإلمام بأساسيات الحاسب الالى.