الجنازة حارة والميت قط.. سيدة تودع حيوانها الأليف بعزاء مهيب (فيديو)

حالة فريدة من نوعها، كانت بطلتها سيدة مغربية، أقامت عزاء لقطها النافق، بحضور عدد كبير من الأئمة لقراءة القرآن الكريم على روحه، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع الفديو بشكل كبير.

خلال مقطع الفيديو ظهرت السيدة المغربية، التي تبين أنها ابنة نائبة عمدة مدينة سلا في المغرب -بحسب وسائل إعلام مغربية-، تقيم مأدبة عزاء تقليدية لقطها النافق، وفقا للطقوس والعادات المغربية، مرتدية العباءة البيضاء وممسكة في يديها المبخرة، ويردد الأئمة آيات من القرآن، بالإضافة إلى الدعاء للقط الميت.

عزاء وصدقة جارية على روح قطة نافقة

لم تقتصر السيدة المغربية على إقامة العزاء فقط لقطها، لكنها أيضا أعدت أنواعا مختلفة من الطعام لتوزيعها صدقة جارية على روحه، وفقا لمقطع فيديو لها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت علامات الحزن والصدمة الشديدة تسيطر عليها، قائلة: «أنا زعلانة عليه، وبعمله صدقة جارية، وربنا يجعلها صدقة مقبولة ويعطيها جنة النعيم».

@capradiomorocco امرأة تثير جدلا في المغرب بعدما أقامت مراسم عزاء بعد وفــ.اة قطتها #المغرب #عزاء #موت son original - CapRadioMaroc

غضب جيران صاحبة القط

أثارت الواقعة غضب جيران صاحبة القط، الذين ذهبوا إلى منزلها من أجل تقديم واجب العزاء، اعتقادا منهم بأنها فقدت أحد أقاربها، لكنهم أصيبوا بصدمة كبيرة، عقب معرفتهم بتفاصيل الواقعة، ليتركوا العزاء على الفور، وتنتابهم علامات الضيق والغضب.

انقسمت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة السيدة المغربية بين مؤيدين ومعارضين، إذ هاجم البعض السيدة معتبرين أن هذا الموقف غريب، فيما اعتبر البعض الآخر أنه موقف عادي بالنسبة للأشخاص مربي الحيوانات الأليفة، لأنهم يعتبرونها أحد أفراد عائلاتهم.