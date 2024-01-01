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تامر حسين وعزيز الشافعي ونجوم الغناء في عزاء والدة الموزع أحمد عادل

كتب:

بسمة شطا
تصوير:

عبد الحافظ السيد
07:37 م | الإثنين 01 يناير 2024
الموزع أحمد عادل

الموزع أحمد عادل

بدأ، منذ قليل، عزاء والدة الموزع أحمد عادل، والمقام الآن في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

تامر حسين وعزيز الشافعي في عزاء والدة أحمد عادل 

وحرص عدد من الشعراء والملحنين والفنانين على تقديم واجب العزاء للموزع أحمد عادل، وكان من بينهم عزيز الشافعي، وكذلك تامر حسين وأيضا مدين.

يذكر أن الشاعر محمد عاطف كان قد أعلن خبر وفاة والدة الموزع أحمد عادل يوم أمس الأحد، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

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