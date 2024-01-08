لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟.. «الغرف التجارية» تكشف السبب

كشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أنّ تراجع السعر الحالي للذهب في السوق المحلي، يأتي تأثرا بتراجع السعر العالمي الذي انخفض منذ أمس بنحو 20 دولارا للأوقية، نظرا لظهور مؤشرات تحسن أداء الدولار والاقتصاد الأمريكي.

وأضافت الشعبة في بيان عنها، أنّ التراجع في السوق المحلي أقل وأبطأ من التراجع العالمي، نظرا لحالة الإقبال علي السبائك ووجود مؤشرات ضاغطة على الأسواق المحلية، وزيادة الطلب عن العرض.