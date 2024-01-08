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تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين 8-1-2024

كتب:

مارينا رؤوف
01:58 م | الإثنين 08 يناير 2024
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2024 للمرة الثانية على التوالي، لتستمر التراجعات في السوق المحلي والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا منخفضا بقيمة 15 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم عقب انخفاضه صباحا بقيمة 10 جنيهات لتصل قيمة التراجع حتى الآن إلى 35 جنيها، حيث وصل سعره إلى 3275 جنيهًا بدلا من 3290 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن 3742 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2807 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و200 جنيه.

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تراجع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الاثنين 8-1-2024
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.