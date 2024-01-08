الذهب يتراجع عالميا مع ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا عالميًا خلال التعاملات اليوم الإثنين، على مستوى العالم، ذلك بعد صدور البيانات الاقتصادية الخاصة بنهايات الأسبوع الماضي، والتي جاءت في مجملها متباينة في الأسعار والمنتجات، مع ترقب لبيانات التضخم الأمريكية.

مسار السياسات النقدية من البنك الفيدرالي محل اهتمام المستثمرين

ويبحث الكثير من المستثمرين حول العالم عن الأدلة المتعلقة بمسار السياسات النقدية من قبل البنك الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وموعد بدء خفض معدلات الفائدة، ذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية، الجمعة الماضية، إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ216 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، إذا كان هو أعلى مستوى ليبلغ 173 ألف خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل التوقعات بإضافة 168 ألف وظيفة خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيما أظهرت البيانات الاقتصادية المنفصلة خلال اليوم ذاته، تراجع مؤشر «ISM» لمدير المشتريات الخدمي الأميركي لشهر ديسمبر بمقدار 2.1 نقطة، لـ 50.6 نقطة، بالمقارنة مع قراءة شهر نوفمبر الماضي، والبالغ 52.7 نقطة.

وتتجه الأنظار خلال الوقت الحالية لبيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي، والتي من المقرر إصدارها يوم الخميس المقبل، والتي من شانها تحديد بوصلة الفدرالي خلال الفترة المقبلة، وفق أداة CME، والتي تقوم بقياس توقعات السوق بالنسبة لمسار معدل الفائدة، إذ أن الأسواق ترى حالياً احتمالات تصل لنسبة 64% في خفض الفائدة مع اجتماع مارس المقبل، مقابل مستويات 90% قبيل بداية العام الجديد.

وعلى صعيد التداول، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب لما نحو 0.4% لـ2042 دولار للأونصة، وبالتزامن مع التراجع في سعر الذهب فقد تم تسجيل الدولار كأفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الماضي، ما يجعل الذهب مكلف بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بحسب موقع «cnbc».