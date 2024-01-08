مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالات بعض المواطنين، لتوفير مساعدات مالية، ومعاشات لهم، وإنهاء الإجراءات اللازمة للمستحقين منهم، موجهًا بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتوفير بعض المشروعات للحالات الأولى بالرعاية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقده اليوم، للاستماع لاحتياجاتهم ومشكلاتهم وتوفير حلول لها.

وكلف محافظ الفيوم، الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات، فضلًا عن تشكيل فريق طبي لفحص حالة شاب مصاب بنزيف مستمر، مشددًا على ضرورة توفير أكياس الدم اللازمة للمريض لحين التنسيق مع وحدة أمراض الدم بمعهد ناصر بالقاهرة لتشخيص حالته وصرف العلاج اللازم له.

توفير اللبن المجفف لرضيع

وأمر محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بدراسة مطلب سيدة لتوفير اللبن المجفف لرضيعها، كما وجه بفحص حالة طفل يعاني من الحروق ويحتاج لعمل جلسات بمركز الأورام.

وفي قطاع التموين، وجه المحافظ، مسئولي مديرية التموين، بدراسة مطلب سيدة لـ استخراج بطاقة تموين لها ولأسرتها.

توفير فرص عمل

وكلف محافظ الفيوم هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.