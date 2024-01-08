عضو بـ«النواب»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تستوجب التدخل الدولي الفوري

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني واستمراها يستوجب تدخلا دوليا عاجلا؛ يستهدف وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين.

وأضاف «سلطان»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن ما تقوم به إسرائيل يعد حرب إبادة ضد كل الشعب الفلسطيني، وتطهير عرقي لهم، وهذا يحدث في ظل وقوف الغرب مكتوف الأيدي يشاهد كل جرائم الكيان المغروس في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالح الغرب.

ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما ناشد بتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية وذلك عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وثمن النائب محمد سلطان، موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بأنه ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، كما يسعى الموقف المصري إلى وقف إطلاق النار وتقديم كل أشكال المساعدات للشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض محاولات الاحتلال بالتهجير القسري للفلسطينيين، بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دور الجوار، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.