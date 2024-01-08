«تعليم قنا» يدشن وحدة مهنية لحل مشكلات المعلمين في المدارس

قال عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إنّ النظر إلى المشكلات التي تعيق الإدارة المدرسية أو الزملاء العاملين في الحقل التعليمي يجب أن ينظر إليها إلى زميل تنفذي بمرحلة المهد، فجميع المشكلات التي يعاني منها الزملاء يتم التعامل معها.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمها قسم التواصل ودعم المعلمين بتعليم قوص، والتي دشنتها مديرية التربية والتعليم بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، ورئاسة الدكتورة نجاة عارف رئيس وحدة التواصل بتعليم قنا بإدارات المديرية التسع، والتي تهدف إلى التواصل مع العاملين في المدارس سواء بالقطاع الإداري أو المهني الذي يخص المعلمين.

التواصل مع المعلمين

وعن الدور الذى تقوم به وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية، أكدت هبة العويضي، رئيس وحدة التواصل بإدارة قوص التعليمية، إنّ الهدف الأساسي لتدشين وحدات التواصل بالمدارس دعم أطر التواصل بين المعلم والإدارة المدرسية من خلال تكليف مسؤول تواصل بكل مدرسة لتوصيل صوت الزملاء للقسم بالإدارة التعليمية والتعامل مع المشكلات المصدرة للوحدة بالتنسيق مع مدير الإدارات التعليمية والتي بدورها تبدأ في التعامل مع المعوقات، وإن تعذّر حلها يتم تصعيدها لوحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم والتي بدورها تبدأ التنسيق مع التوجيهات والأقسام الإدارية لحل كل مشكلة على حدة.