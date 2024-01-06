«تعليم قوص»: امتحان لطلاب أولى ثانوي على مدار يومين للتعامل مع التابلت

قال عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، إن قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة يعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات تسليم أجهزة الكمبيوتر اللوحي «التابلت التعليمي» لطلاب الصف الأول الثانوي والتأكد من خطوات تشغيل الأجهزة وارتباطها بالشبكة المركزية لوزارة التربية والتعليم.

تابلت الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه اليوم السبت بحضور كنانه فنجرى أبو جبل وكيل إدارة قوص التعليمية وعبدالنبي البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، لدراسة جاهزية نقط البث والاستقبال الإلكتروني بالمدارس الثانوية العامة وارتباطها بالشبكة الأم لوزارة التربية والتعليم.

كما ناقش «القباني» إجراءات تدريب طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام على أجهزة التابلت قبل بدء امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية التي ستبدأ يوم 14 يناير المقبل.

التطوير التكنولوجي

ومن جانبه، أشار عبد النبي البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام سيخضعون لامتحان تجريبي لمادتي الأحياء واللغة الإنجليزية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين وذلك لاختبار كفاءة الطلاب في تعاملهم مع أجهزة التابلت ودخولهم للتعامل مع الشبكة الإلكترونية للوزارة.

ومن جانبه أكد كنانة أبو جبل وكيل الإدارة إلى أن قسم التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع توجيه العلوم واللغة الإنجليزية قام بتحميل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي والذي سيخضع له 1879 طالبًا وطالبة هم طلاب الصف الأول بمدارس الإدارة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.