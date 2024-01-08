تتحدث بها زوجة ساديو ماني.. ما هي لغة المانديجو؟

علامات استفهام عدة وضعها جماهير ساديو ماني، حول ماهية اللغة التي تتحدث بها زوجته عائشة تامبا، بعد إعلان زفافهما بشكل رسمي، قبل ساعات قليلة، من خلال نشر صورًا من حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة السنغالية.. فما لغة المانديجو التي تتحدث بها زوجة ماني ويتقنها اللاعب السنغالي؟

معلومات عن لغة المانديجو التي تتحدث بها زوجة ساديو ماني

لغة الماندينجو هي لغة نيجرية كنغوية، يعتمدها ما يزيد عن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتعد الأكثر انتشارًا في غرب إفريقيا، ويتحدث به بشكل محدد شعب ماندي، الذي يقبع ببلدان مالي والسنغال وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا وبنين وكوت ديفوار والنيجر.

لغة الماندينجو تكتب بخط عربي على مستوى عدد من البلاد، لعل أبرزها مالي والسنغال وغينيا، وفي بلدان أخرها تعتمد بالخط اللاتيني، لعل أبرزها غينيا بيساو وموريتانيا وبنين وكوت ديفوار والنيجر، ما يعني أن ساديو ماني وزوجته يكتبان بالخط العربي.

لغة الماندينجو هي لغة توليفية، أي أن الكلمات تتكون من جذور ولواحق، لها نظام نغمي، أي أن نغمة الصوت تؤثر على معنى الكلمة، وتعد من أبرز وأشهر اللغات أيضًأ في غرب إفريقيا، إذ تستخدم في التعليم والحكومة والتجارة، وتستخدم في الأدب والفن والموسيقى، وذلك بحسب كتاب «A Grammar of the Mandinka Language»، الذي تحدث بشكل مفصل عن اللغة وأهميتها واستخدامتها.

تُستخدم لغة الماندينجو في العديد من الأغاني الشعبية في غرب إفريقيا، مثل أغنية «Adouma» للمغني السنغالي يوسوفو ندور، وجرى اعتمادها أيضًأ في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، مثل فيلم «Touki Bouki» للمخرج السنغالي دريبل مامبتي.