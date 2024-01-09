تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم، استقرارًا في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في التعاملات الصباحية 65 جنيهًا، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية، وفقًا لبورصة الدواجن.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بجميع أنواعها، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 119 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، ووصلت إلى 75 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وجاء سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.