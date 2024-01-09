تراجع طفيف في أسعار الأسمنت اليوم.. والقليوبية وبني سويف الأقل سعرا

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طن أسمنت الرمادي، اليوم الثلاثاء، 2277 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن أسعار أمس.

كما تراجع الأسمنت نحو 0.02% مقارنة بالشهر الماضي، ليسجل أدنى سعر 2100 جنيه للطن في محافظة القليوبية ودمياط وبني سويف.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

الأسمنت الرمادي بـ2277 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

وشهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 9-1-2024، استقرارًا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات الأسعار الرسمية المعلنة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40 ألفًا و648 جنيهات تسليم أرض المصنع، وجاء سعر حديد عز بـ42 ألفا و816 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.