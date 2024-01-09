تعرف على مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة

حقق مسلسل حالة خاصة نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد عرض أول حلقتين من العمل الدرامي على منصة «watch it»، من بطولة الفنانة غادة عادل، وطه دسوقي.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة

ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة، الأربعاء المقبل، إذ يجري عرض حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء، على أن يكون إجمالي عدد حلقات المسلسل 10 حلقات فقط.

أحداث مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة طه الدسوقي، وغادة عادل، ويشارك في البطولة أيضًا الفنان أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.