رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب المؤتمر: مصر في صدارة الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية

كتب:

محمد أيمن سالم
01:12 م | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور أحمد منصور

الدكتور أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لمصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف بحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية.

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأوضح «منصور»، في بيان، اليوم الاثنين، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني تأكيد جديد على العلاقات المصرية الفلسطينية، خاصة وأن مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعية الدولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة الجلوس إلى مائدة المفاوضات من أجل تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

صدارة مصر في الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مسار الأزمة الفلسطينية تأكيد على صدارة مصر في الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى حماية المدنيين ووقف نزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناتهم بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الشاملة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية المصرية على المستوى الرسمي والشعبي وقفت حائط صد منيع أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، والتي تحمل تهديد إهدار كفاح 75 عامًا من الحلم الفلسطيني ونقل سكان الأرض إلى وطن مصطنع.

اقرأ المزيد:

حزب المؤتمر: الدولة اتخذت إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة

حزب المؤتمر: جهود مصر لا تتوقف لدعم القضية الفلسطينية

حزب المؤتمر: يجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعم التنمية والاقتصاد

حزب المؤتمر: مصر تراعي معايير التنمية المستدامة في مشروعاتها

نائب رئيس حزب المؤتمر: «حياة كريمة» أعادت الحياة للريف المصري من جديد

نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني «أوكسجين» الحياة السياسية
بقلم محمد أيمن سالم