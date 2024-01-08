افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب (صور)

افتتح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، بحضَور الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

غرفة العمليات

اشتمل التطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وغرفة القسطرة، حيث تم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل 17 سريرا، وعدداً من أسرَّة الرعاية المركزة، ما يمكن مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

أعضاء هيئة التدريس

من ناحية أخرى، انعقد أول مجلس قسم لأعضاء هيئة تدريس جراحة الأوعية الدموية، وذلك برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.