انتهاء مشروعات حياة كريمة في الغريزات بسوهاج استعدادا لإعلانها قرية نموذجية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بقرية الغريزات التابعة لمركز المراغة؛ تمهيدا لافتتاح القرية كقرية نموذجية.

مشروعات حياة كريمة بالغريزات بسوهاج

وتنشر «الوطن» وفقا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروعات حياة كريمة بالغريزات، ونسب التنفيذ بها كالتالي:

- مشروع سكن كريم، ويشمل 10 عمارات سكنية، بإجمالي 80 وحدة، و80 حظيرة لتربية الطيور والمواشي، وجرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

- أعمال الرصف بالقرية، وأعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية يجري استكمالها.

- مجمع الخدمات الزراعية بالقرية مكون من دور أرضي وآخر علوي على مساحة 350 مترا مربعا، ويشمل عدة خدمات منها وحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100% وبدأ في تقديم خدماته للمزارعين.

- نقطة إطفاء الغريزات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار أعمال الفرش والتأثيث بها.

- مركز طب الأسرة المقام على مساحة 1814 مترا، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، يتكون من دور أرضي و2 علوي، ويضم 12 عيادة متنوعة، ومكاتب إدارية، وصيدلية، وسكن للأطباء والتمريض.

- مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي و2 علوي، على مساحة 476 مترا مربعا، ويشمل مركزا تكنولوجيا ومكتب بريد وسجل مدني ووحدة محلية وشهر عقاري ومجلس محلي ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي.

فرحة الأهالي بمشروعات حياة كريمة

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بقرية الغريزات بعدد من أهالي القرية لاستطلاع آرائهم بالخدمات المنفذة والذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية، كما استمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أهمية الحفاظ على جودة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة بها حتى يشعر المواطن بحجم التغيير الذي يحدث.