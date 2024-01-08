مثقفون ينعون سيزا قاسم: رحلت الناقدة كبيرة المكانة ورفيعة المقام

نعى عدد من المثقفين الدكتورة سيزا قاسم، الأكاديمية والناقدة الكبيرة، التي رحلت اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، من بينهم الروائي إبراهيم عبدالمجيد وهالة البدري.

وعبَّر الروائي إبراهيم عبدالمجيد عن عميق حزنه قائلا: «يا قلبي على الوجع، رحلت العظيمة سيزا قاسم، لم تتحمل فراق زوجها حبيب عمرها وكانت تغريداتها كلها خطوات في الطريق إليه، ألف رحمة سيدتي العظيمة، قلبي ينفطر وروحي تتمزق لأن محبتك كانت فضاء عظيما لنا، إلى الجنة مع زوجك العظيم ولنا الصبر يا رب».

هالة البدري: سيزا قاسم العلامة الناقدة والمعلمة والأم الرؤوم لنا جميعا

وقالت الروائية هالة البدري: «رحلت الدكتورة سيزا قاسم العلامة الناقدة والمعلمة والأم الرؤوم لنا جميعا صاحبة الألق الانساني الرفيع والرهافة والموقف الثابت الواضح لم تحتمل غياب رفيقها وصاحب أيامها وحبها الذي أضاء حياتها وظلت لآخر لحظة تنعى فقده مستمرة في العطاء الثقافي وتقديم النموذج الراقي للمثقف العربي الذي لا يخضع للأهواء والمصالح رحلت وتركت لنا بعض أعمالها تحت الطبع أرجو أن ننجح في إصدارها خدمة للأجيال القادمة وحفاظا على تراثها».

فيما نعاها الدكتور نبيل عبد الفتاح، قائلا: «رحم الله الصديقة الحبيبة الأستاذة الدكتورة سيزا قاسم الاكاديمية اللامعة، والناقدة كبيرة المكانة ورفيعة المقام، والإنسانة الجميلة مرهفة الإحساس الراقي، صدمة لكل محبيها لكنها ستظل باقية في قلوبنا وعقولنا، غفر الله لها، وطيب ثراها، مع السلامة سيزا الغالية العزيزة».

الناقد شريف صالح دوَّن عبر فيسبوك: «رحم الله الأستاذة الجليلة سيزا قاسم، إحدى أشهر تلامذة العميد طه حسين، وصاحبة الدراسة الفريدة في ثلاثية محفوظ، ومن أهم النقاد العرب اللي قدموا دراسات تطبيقية راقية بمناهج غربية كالبنيوية والسيميائية».

سيزا قاسم

وسيزا قاسم باحثة وأديبة مصرية، وأستاذة النقد الأدبي بالجامعة الأمريكية، وهي واحدة من أهم النقاد العرب الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن، سواء كان معاصراً أم من التراث.