إطلاق «سات 2».. قمر صناعي لخدمة عملية التنمية

أطلقت وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعى «مصر سات 2»، من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 4 ديسمبر الماضى بتوقيت الصين، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى بين الجانبين. وقالت الوكالة إنّ القمر خطوة مهمة على طريق توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مصر بالتعاون مع الصين فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع حكومتى مصر والصين والتعاون المثمر والبنّاء بين البلدين.

وشارك فريق من مهندسى وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين فى كافة مراحل تصميم القمر وتصنيعه، ونجح فى تنفيذ أحد مكوناته بالكامل، وبالتالى يكون لدى مصر أول منتج مصرى يطلق فى الفضاء. وأشارت الوكالة، فى تقرير لها، إلى تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعى بمركز التجميع والتكامل والاختبار الخاص بها، والذى يُعد الأكبر من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

وقال د. شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى «مصر سات 2» يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة باستخدام تكنولوجيا الفضاء فى تطوير مجالات حيوية، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخى على البيئة بما يساهم فى دعم الاقتصاد، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادى بتوفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.

وقال «صدقى» لـ«الوطن»: يُعد «مصر سات 2»، إحدى العلامات البارزة فى مسيرة التعاون المصرى الصينى الناجح فى شتى المجالات، خاصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة مهمة فى إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة، مثل صناعة الأقمار الصناعية، اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية فى تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من إطلاقه، وأنه فور دخوله تم فصله والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله، وبدأت المحطة المصرية التواصل معه، وتم إنزال عدد من البيانات من جانب المحطة الأرضية فى مصر.

وأوضح «صدقى» أنّه يجرى حالياً استكمال عمليات الاتصال مع «سات 2» طوال الوقت فى إطار استمرار عمليات الاختبار، وأن حالة القمر جيدة ولا توجد أى مشكلات، مضيفاً أنه فى الفترة الماضية جرى عقد اجتماع فى مقر الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وهى الجهة الصينية المسئولة عن مشروع القمر الاصطناعى مصر سات 2، والمسئولة أيضاً عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر سات 2، وتم بحث أوجه التعاون المستقبلية فى مجال نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الاصطناعية، وكيفية تعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة فى تنفيذ مشروع القمر الاصطناعى «مصر سات 2»، وكذا تأسيس مركز التجميع والتكامل والاختبار.