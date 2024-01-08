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بعد سقوطها من على السلم.. زينة تكشف تطورات حالتها الصحية

كتب:

أحمد شعراني
06:27 م | الإثنين 08 يناير 2024
زينة

زينة

تعرضت الفنانة زينة للإصابة في ذراعها، ونشرت ذلك عبر صفحتها على انستجرام، من خلال خاصية الاستوري، قائلة: «وقعت وقعة مزيكا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل».

وقالت زينة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصيبت في منطقة الكوع من يدها اليسرى، وذلك نتيجة سقوطها على السلم، لكن لم تصل الإصابة إلى كسر أو غيره وحاليًا بخير.

زينة تشارك في بطولة فيلم الإسكندراني

ويعرض حاليًا للفنانة زينة فيلم «الإسكندراني»، الذي تشارك فيه البطولة مع الفنان أحمد العوضي، وتتعاون فيه مع المُخرج خالد يوسف، ويشارك فيه كل من حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمد رضوان، محمد أنور، محمود حافظ، تسنيم مطر وعصام السقا، والعمل للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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