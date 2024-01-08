رئيس الشيخ زويد: لقاءات دورية مع شيوخ القبائل لبحث طلبات المواطنين

أكد صالح أبو هولي، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، أنه يعقد لقاءات بصورة دورية على مدار الأسبوع، مع شيوخ وعواقل العائلات والقبائل بمدينة الشيخ زويد، وذلك لحل مشكلات المواطنين، بناء على تعليمات محافظ شمال سيناء.

لقاءات دورية لحل مشكلات المواطنين

وقال رئيس المدينة، إنه يتم عقد لقاءات مع الشيوخ بالمقر الرئيسي في المجلس، بحضور رئيس شركة الكهرباء والمياه والسنترال، وبعض القطاعات الأخرى لحل المشكلات أو التواصل لاتفاق في أمر ما.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد أن اكثر من 90% من القرى والتجمعات البعيدة، سواء غرب أو جنوب المدينة، تصل لها الخدمات بشكل طبيعي، فيما يتم العمل على إيصال الخدمات الأخرى خلال الأسابيع القادمة.

صرف تعويضات لـ 22 شخص في الشيخ زويد

ومن جهة أخرى ذكر مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، أنه تم صرف تعويضات زروع ومبان لقرابة 22 شخصا من أهالي القرى في الشيخ زويد، موضحا أن هناك دفعة جديدة من المواطنين ستحصل على تعويضات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشهد قرى الشيخ زويد حركة عمران وتنمية غير مسبوقة في مجال تشييد الطرق، والعمل على مد الأعمدة والأسلاك الكهربائية والهاتف الأرضي وعمل محطات تحلية بالتجمعات السكنية.