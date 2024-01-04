إنشاء مسجد الشيخ زويد الكبير بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، إنشاء أكبر مسجد في مدينة الشيخ زويد، وهو المسجد الرئيسي للمدينة، بجوار منطقة الكينيا بوسط المنطقة.

وقال المهندس هشام الكاشف، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف شمال سيناء، لـ«الوطن»، إنّ المسجد يعتبر من أكبر مساجد المدينة، وتم التخطيط له، ليكون المسجد الأكبر، فهو يتوسط الكتلة السكنية، علاوة على أنّه من أوائل المساجد التي تم أنشاؤها في المدينة، منذ ما يقرب 60 عاما، ليتم هدمه، وإنشائه مجددا للتوسعة والبناء بشكل حضاري، بتعليمات وزارة الأوقاف، ومحافظة شمال سيناء.

دار مناسبات وعيادات ومركز طبي

وأضاف مدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، أن المسجد يتسع لنحو 700 مصلٍ من الرجال، وأيضا مصلى للنساء يتسع 150 امرأة، وأيضًا أن المسجد يشمل دار مناسبات، مكتملة «بوفيه، ومكان تجهيز المشروبات» ومركز طبي، وعيادات خارجية، وسيكون شاملا لخدمة أهالي وسط المدينة، وسكنا لإمام وخطيب المسجد.

وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنّ الاهتمام بالمسجد الكبير جاء لعدة أسباب، وهي أنّ المسجد يتوسط جميع العائلات، فإنّ الجنازات تخرج منه، ويستقبل غالبية المناسبات، علاوة على أنّه من أوائل المساجد التي شُيّدت في المدينة، وعمره يفوق الـ60 عامًا، فهو من المناطق الأثرية القديمة للمدينة، بجوار الكينيا، وهي الشجرة العملاقة التي تعتبر من علامات المدينة، وعمرها تجاوز 70 عامًا.

افتتاح المسجد في رمضان المقبل

ذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء، برئاسة الشيخ محمود مرزوق ، وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، أنّ المسجد اقترب من الجاهزية، وسيتم افتتاحه في شهر رمضان المقبل، وأنّ هناك اهتماما كبيرا بإنشاء المسجد بشكل حضاري مدروس، والذي يعتبر المسجد الأول بهذا الحجم، والصرح الديني المعماري العملاق، على مستوى مدينتي الشيخ زويد ورفح.