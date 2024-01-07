أكد حمزة رضوان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة شمال سيناء، سيبدأ 16 يناير الجاري 2024، وذلك على مستوى جميع مدارس المحافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء، لطلاب المدارس الرسمي واللغات، كالتالي:

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11.30 صباحا، ساعتان ونصف، ومادة التربية الدينية، وتبدأ من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

- الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

- الخميس 18 يناير: امتحان مادة العلوم، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، تبدأ من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء، ستكون على نطاق 6 إدارة تعليمية، لافتا أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة قد استعدت للامتحانات التي تجري مع في شهر يناير 2024، بالمواعيد السابق ذكرها خلال الجداول التي تم نشرها.