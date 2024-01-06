قيادي بـ«حماة الوطن» يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عاما سعيدا مباركا، ودوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب.

الروابط الوثيقة بين المصريين

وقال أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، في بيان، إن الروابط الوثيقة بين المصريين جميعا، صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذي تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.

نسيج الشعب المصري سيظل في رباط

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن تهنئته قائلا: إن نسيج الشعب المصري سيظل في رباط إلى يوم الدين، وسنظل يد واحدة للنهوض بمصرنا وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكل عام وأنتم بخير.