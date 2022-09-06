مهندسة زراعية: تعليم الأطفال الزراعة المنزلية يعزز ثقتهم بأنفسهم

قالت المهندسة شوق نبيل، مدرب متخصص في تنسيق الحدائق، وصاحبة مبادرة «نصرة الطبيعة» لتعليم المواطنين الزراعة المنزلية والأسطح، إن هدف المبادرة، الرغبة في تعليم الأسرة كيف تنمي الطبيعة، في ظل انشغال الكثيرون بالهواتف المحمولة، والضغوط والأعباء، «أصبحنا نتوجه لشراء الزرع البلاستيك بدلاً من الطبيعي».

بدء الزراعة في المدارس والحضانات

وتابعت «نبيل»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهي عبد العزيز، المذاع على فضائية «DMC»: «استهدفت في البداية مؤسسات ومدارس وحضانات، وذهبت لتعليمهم كيفية الزراعة، وكيف نهتم بالنباتات، واستضاف البرنامج مجموعة من الأطفال بأعمار مختلفة لتعليمهم كيفية الزراعة وهم نور أحمد محمد ويوسف محمود وريحان أشرف».

دور الزراعة في بناء شخصية الطفل

وأوضحت المهندسة شوق نبيل، أن تعليم الأطفال الزراعة يجعلهم يحبون الطبيعة ويعطيهم ثقة في النفس، ويرفع من معنوياتهم لأنهم يروا أن الاهتمام بشيء يؤدي لجني الثمار، وقدمت مجموعة من النصائح للأطفال تساعدهم في الزراعة، وذلك خلال فقرة تحت اسم «سفيرة الأخضر»، وهي المبادرة التي أطلقها برنامج «السفيرة عزيزة» للاهتمام بنشر الوعي البيئي، وتعريف السيدات بالتغيرات المناخية، في ظل الاهتمام العالمي بالقضية، واستضافة مصر لقمة المناخ نوفمبر المقبل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.